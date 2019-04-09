Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı
İzmir'de eşi ile boşanma aşamasında olan cani koca, av tüfeğiyle kayınpederinin evini bastı. Kayınpederi ile kayınvalidesini vurarak öldüren cani koca, eşini ise ağır yaraladı.
İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişi kayınpederi ve kayınvalidesini sokak ortasında av tüfeği ile öldürdü, eşini de ağır yaraladı. Katil zanlısının eşi ile ayrı yaşandığı belirtildi.
SALDIRGAN KOCA, EŞİNİN KALDIĞI EVİ BASTI
Olay, saat 19.00 sıralarında Balatçık Mahallesi 8790/1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C., ayrı yaşadığı eşi Gülden C. (26), kayınvalidesi Ayşe ve kayınpederi Süleyman Demir'le bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.C. yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi ve ailesine ateş açtı. Olayın ardından M.C., tüfeği bırakarak olay yerinden kaçtı.
KAYINPEDER İLE KAYINVALİDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayşe ve Süleyman Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırılan Gülden C. ise buradaki müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Gülden C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulunurken, polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
POLİS, CANİ KOCAYI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI
Öte yandan, Süleyman Demir ile zanlı arasında husumet bulunduğu ve bu nedenden dolayı Demir'in damadı M.C.'yi geçen yıl 12 Haziran'da yaraladığı öğrenildi. Yaralama suçundan hüküm giyen Demir'in, bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtildi. Gülden C. ve ailesinin bir süre önce adres değiştirdiği ifade edildi. Hatay'da yaşayan M.C.'nin de ayrı yaşadığı eşi ve ailesinin adresini öğrenerek İzmir'e geldiği bildirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Kim bilir adamı ne sekilde bunalttılarda , adam bu sekilde hem kendini hem digerlerini yaktı... Allah yardimcisi olsun....Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Allah a şükür yeri geldi mutlu olduk bazende mutsuz bazen çok oldu kimi zaman az ama çok şükür ne zalim olduk nede zulüm ettik eğdik başımızı önümüze yaradana şükür ettikCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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karşınızdaki insanı tam olarak tanımadan sırf adı evlilik olsun diye evlenmeyin ne kendi hayatınızı nede karşı tarafın hayatını bitirmeyin evlilik çocuk işi değil artık boşanma moda oldu boşanan boşanana evliliği Yürütemiyecekseniz sakın evlenmeyinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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o kadarmı başlamışken hepsini temizleseydi sonrada kafana sıksaydın malCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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haberdeki yorumlara bakıyorum, erkek gibi görünen zavallılar bu cinayeti haklı bulmaya çalışıyor. kendilerinin kardeşleri ve anaları yok galiba. bu tür cinayetleri işleyen erkeklerin yüzde doksanı suçludur. ailenin ve karısının ayrılmasına kabul edemeyen zavallı tiplerdir. adam gibi erkek, hanımına zulm etmez, ailesine zarar vermez. nasıl evlenmek bir medeniyet ise adam gibi ayrılmakta bir medeniyettir. Türk milletinin ahlakı bozulmuş ne evlenmeyi ne ayrılmayı bilmiyoruz.Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır