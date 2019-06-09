İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erdal Kemerkaya (46), Eski İzmir semtinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, yanındaki tabancayla Kemerkaya'yı sol dizinden silahla yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kemerkaya, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ekipler, Kemerkaya'yı silahla yaralayan şüpheliyi bulmak için çalışma başladı.

Kaynak: AA