İZMİR'DE ŞANLIURFA TANITIM GÜNLERİ DÜZENLENDİ

İZMİR'de düzenlenen "Şanlıurfa Tanıtım Günleri'nde, yöreye özgü lezzetler ve kent kültürü tanıtıldı.

Mehteran ve dans gösterileriyle renklenen tanıtım günlerinde, Haliliye Belediyesi tarafından Şanlıurfa'da bulunan 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe ören yeri resim sergisi düzenlendi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Pazar Yeri'nde Ege Şanlıurfa Federasyonu tarafından düzenlenen Şanlıurfa Tanıtım Günleri'nde yöresel lezzetler İzmirlilerle buluştu. 28-31 Ocak tarihleri arasında ziyaretçilere açık olan etkinlik kapsamında mehter takımı ve dans gösterileri gerçekleştirildi. İzmirlilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte Haliliye Belediyesi tarafından Şanlıurfa'da bulunan 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe ören yeri resim sergisi düzenlendi. Ege Şanlıurfa Federasyonu Başkanı Koçali Al, "İzmir'de bugün Urfalıların düğünü var. Tarihi, sanatı, kültürü İzmir'e getirdik. İzmir ve Güneydoğu kucaklaştı. Günlerce öncesinden herkes bu etkinlik için hazırlandı. İlk defa böyle coşkulu bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Urfalılar bu etkinlikle tüm Türkiye'ye barış ve kardeşlik mesajı veriyor" dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Haliliye Belediyesi olarak Göbeklitepe'nin fotoğraf sergisini oluşturduk ve aynı zamanda Göbeklitepe'nin sanal ortamda gezintisini sağladık. İzmir'de dolu dolu bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Urfa'nın mozaik bir şehir olduğunu herkese göstermeyi amaçlıyoruz. İzmirlileri kendimize yakın gördük. Bizlere teveccühlerinden ve ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR'

Tanıtım Günleri'nde bakır el işçiliği yapan İsmail Kızıları, "Şanlıurfa'da bakır el işçiliği oldukça yaygındır. Sürekli Türkiye'nin değişik yerlerindeki etkinliklere katılarak Şanlıurfa'yı tanıtıyoruz. Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor" dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Zehra Nihal Mete,"Urfa çok güzel bir şehirdir. Herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Her sene Urfa'ya gidiyorum. Urfa'yı sevdikleri için, isot almak için bugün herkes gelmiş" diye konuştu.

Etkinlikte ürün satışı yapan Nurullah Sönmez, "Tereyağı, tulum peyniri, bal, kete satışı yapıyoruz. Hepsi köy ürünüdür. İzmirliler doğal ürünlere yoğun ilgi gösterdiler.