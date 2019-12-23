İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek

23.12.2019 19:57 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından sağanak yağış, İzmir ve Ege Bölgesi'nde etkisini artırdı. Dün geceden bu yana süren yağışlar, İzmir'de öğleden sonra da etkili oldu. Yağışlar, kentin hemen hemen tüm bölgelerinde cadde ve sokakları sular altında bıraktı.

Karşıyaka ilçesi Mavişehir bölgesinde de aşırı yağışlar denizi taşırdı. Yağışla birlikte bölge adeta göle döndü. Çok sayıda araç sulara gömülürken, denizle karanın birleşmesi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşandı. Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri ise uzun bir süre suları tahliye etmeye çalıştı.

TAŞKIN OLUŞTU

İzmir'de, sağanak nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda da birçok iş yerini su bastı, cadde ve sokaklarda taşkın oluştu.

Kentte gün boyu etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Şehrin ana arterlerindeki sokaklardaki su birikintileri nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerledi.

İtfaiye ekipleri Konak ilçesinde Çınarlı ile Halkapınar semtlerini birbirine bağlayan Yunuslar Alt Geçidi'nde suların birikmemesi için vidanjörlerle çalışma yaptı.

Bazı iş yeri sahipleri tıkanan rögarları temizlemeye ve kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Esnaf Nedim Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yağmurda aynı sıkıntıyı yaşadıklarını söyledi. İzmir'i yönetenlerin önlem almadığını iddia eden Coşkun, "Kanalizasyonlarda gerekli temizliği yapmıyorlar. Arıyoruz, gelmiyorlar. Yıllardır aynı şeyleri yaşıyoruz. Devamlı kendi olanaklarımızla dükkanlarımızı ve sokağımızı temizliyoruz. Yıllardan bu yana değişen bir şey yok." dedi. Erkan Akkulak da yaklaşık 35 yıldır çarşıda esnaflık yaptığını anlatarak, "Çarşımızda her yağmurun ardından biriken su olayını yetkililer bir türlü çözemediler. Artık yetkililerin önlem almasını istiyoruz." diye konuştu.

YAĞIŞLAR CUMAYA KADAR SÜRECEK

İzmir Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün, saat 00.00 ile bugün 16.00 arasında tutulan radar kayıtlarına göre, merkez ilçelerdeki en çok yağış, metrekareye 94 kilogramla Karabağlar'a düştü.

Metrekare başına Buca'ya 59, Konak, Kemalpaşa ve Narlıdere'ye 50, Karşıyaka ve Bayraklı'ya 30 kilogram yağış düştü. En az yağış Karşıyaka'ya düşmesine rağmen, Mavişehir Mahallesi denizin taşması ve kanalların tıkalı olması nedeniyle sular altında kaldı. Meteoroloji yetkililerinin yaptığı açıklamada, hem sağanak yağışın hem de lodosun cuma gününe dek etkili olacağı bildirilirken, vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Balıkçılara da, kuvvetli lodos nedeniyle denize açılmamaları uyarısında bulunuldu.