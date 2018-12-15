İzmir'de Palamut Akını

İzmir'in Karaburun ilçesinde denize açılan balıkçılar, kıyıya palamut dolu ağlarla döndü.

Mordoğan Balıkçı Barınağı'ndan gece çıkarak sürü balıklarının geçiş noktalarına giden balıkçılar, büyük bir palamut sürüsüyle karşılaştı. Ağları çeken balıkçılar, teknelerin havuzluklarını dolduracak kadar balık tuttu.

Barınakta ağlardan çıkarılan 3 bin balık, 300 kasaya konarak İzmir Su Ürünleri Hali'ne gönderildi.

Eşiyle birlikte 12 metrelik tekneleriyle ava çıkan balıkçı Latif Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genelde Karadeniz'e özgü bir balık olarak bilinen palamutun her yıl bu dönemde Ege Denizi'nden geçtiğini, önceki senelerde de palamut avladıklarını ancak böyle bir akınla karşılaşmalarının sürpriz olduğunu söyledi.

Karaca, palamut sürüsünü görünce heyecanlandıklarını belirterek, "3 gün önce yeni ağ almıştım. Tuttuğum palamutlar bana yılbaşı ikramiyesi oldu." dedi.

Karaca'nın eşi Zeynep Karaca da yıllarca ekmeklerini eşiyle beraber denizden çıkardıklarını, yakaladıkları palamutları görünce mutlu olduğunu belirtti.