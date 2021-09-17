İzmir'de otomobilin çarptığı çocuk toprağa verildi - Haberler
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İzmir'de otomobilin çarptığı çocuk toprağa verildi

AA / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel
İzmir'de otomobilin çarptığı çocuk toprağa verildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk, toprağa verildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk, toprağa verildi.

Karşıyaka-Bornova çevre yolunda otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Sıraç Erbol'un (9) cenazesi, ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Erbol, Karşıyaka ilçesindeki Dinleten Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye anne Firdevs ve baba Hakan Erbol ile yakınları katıldı.

Tek çocuklarının cenazesinde güçlükle ayakta duran anne ve babayı yakınları teselli etti.

Olay

Ç.D. yönetimindeki 35 ABL 336 plakalı otomobil, dün gece Karşıyaka-Bornova istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sıraç Erbol'a çarpmıştı.

Erbol kaza yerinde hayatını kaybetmiş, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmüştü.

AA / Mustafa Güngör - Son Dakika Haberleri
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Haber: İzmir'de otomobilin çarptığı çocuk toprağa verildi - Haberler
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