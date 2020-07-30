İzmir'de orman yangını (4) KISMEN KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Balçova ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kısmen kontrol altına alındı.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Balçova ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kısmen kontrol altına alındı. Havanın kararmasıyla alevlere havadan müdahale sona ererken, karadan çalışma ise devam ediyor. Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangın alanında helikopterle incelemelerde bulundu. Havadan müdahalenin sona ermesi sonrasında alevlerin yeniden etkili hale gelmemesi için ekipler önlem aldı.Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Davut CAN- Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR,

Kaynak: DHA