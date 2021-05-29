Motosiklet, kaldırımdaki yayaya çarptı: 3 yaralı

İzmir'in Dikili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kabakum mevkisinden Dikili istikametine giden Alican Gülbahar (32) idaresindeki 35 JA 3512 plakalı motosiklet, Uğur Mumcu Caddesi'nde kaldırımdaki yaya Mesut Demir'e (25) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Gülbahar ve motosiklette bulunan Begüm Işık (19) yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Alican Gülbahar ile Begüm Işık'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mesut Demir'in durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Aydemir