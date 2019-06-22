İzmir'de LGBTİ yürüyüşüne polis müdahalesi

İzmir'de izinsiz Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel ve İnterseks Birliği (LGBTİ) yürüyüşüne polis müdahale etti.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanan LGBTİ'liler basın açıklamasının ardından yürümek istedi.

Polis ekipleri yürüyüş için izin alınmadığını gruba bildirerek dağılmalarını istedi.

Buna rağmen yürümek isteyen gruba polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti.

İzmir Valiliğinin 14 Haziran'da internet sitesinden yapılan açıklamada, 17-23 Haziran'da yapılması planlanan LGBTİ etkinliklerinin yasaklandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA