İzmir'de, 'kaçak kazı' yapmak için 13 metrelik kuyuya giren 5 kişiden 2'si öldü (2)
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İzmir'de, 'kaçak kazı' yapmak için 13 metrelik kuyuya giren 5 kişiden 2'si öldü (2)

KİMLİKLERİ BELLİ OLDUİzmir'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı yapmak için yaklaşık 13 metrelik kuyuya giren, ilk belirlemelere göre çalıştırdıkları jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği 3'ünün de yaralandığı olayda ölenlerin kimlikleri belli oldu.

İzmir'de, 'kaçak kazı' yapmak için 13 metrelik kuyuya giren 5 kişiden 2'si öldü (2)
15.09.2020 02:06 | Son Güncelleme: 15.09.2020 02:10

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İzmir'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı yapmak için yaklaşık 13 metrelik kuyuya giren, ilk belirlemelere göre çalıştırdıkları jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği 3'ünün de yaralandığı olayda ölenlerin kimlikleri belli oldu. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşılan kişilerin Altan Adnan Sarıbaş (61) ve Masum Yenidünya (36) olduğu öğrenildi. Şahin Vural (35), Gürsel Kutlu ve Nazım Türkeş'in ise hastanede tedavileri sürüyor.


Kaynak: DHA

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