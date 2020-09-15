İzmir'de, 'kaçak kazı' yapmak için 13 metrelik kuyuya giren 5 kişiden 2'si öldü
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İzmir'de, 'kaçak kazı' yapmak için 13 metrelik kuyuya giren 5 kişiden 2'si öldü

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı yapmak için 13 metrelik kuyuya giren 5 kişiden 2'si jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

İzmir'de, 'kaçak kazı' yapmak için 13 metrelik kuyuya giren 5 kişiden 2'si öldü
15.09.2020 01:41 | Son Güncelleme: 15.09.2020 01:45

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı yapmak için 13 metrelik kuyuya giren 5 kişiden 2'si jeneratörden çıkan karbonmonoksit  gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. 3 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Efes Antik Kenti yakınlarında bulunan Herkül Kalesi civarında  meydana geldi. İddiaya göre, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapmak için bölgeye gelen 5 kişi, jeneratörle derinliği yaklaşık 13 metrelik bir kuyuya girdi. Kuyuda jeneratörü çalıştıran 5 kişiden  Nazım T. ve Gürsel K., karbonmonoksit gazı nedeniyle fenalaşarak dışarıya çıkıp, kendi imkanlarıyla Selçuk Devlet Hastanesi'ne gitti. Nazım T. ve Gürsel K.'nın kuyuda üç arkadaşının daha olduğunu söylemesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AKS 110 ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları arama- kurtarma çalışması sonucunda 2 kişinin cansız bedenine ulaştı, 1 kişiyi ise kurtardı. Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga, yaralı kişi ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA

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