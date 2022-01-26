İzmir'de iş yeri büyük gürültüyle çöktü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de iş yeri büyük gürültüyle çöktü

İhlas Haber Ajansı - Güncel

İzmir'in Tire ilçesinde bir süredir kullanılmadığı öğrenilen iş yeri büyük bir gürültüyle çöktü.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Tire ilçesinde bir süredir kullanılmadığı öğrenilen iş yeri büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçenin en eski hanlarından birisi olan Matyus Hanı olarak da bilinen tarihi Lütfü Paşa Hanı'nın bitişiğindeki iş yerinde meydana geldi. Geçmiş dönemde dilekçe ve mektup yazma gibi hizmetlerin verildiği, bir süredir ise kullanılmadığı öğrenilen iş yeri büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken iş yeri çevre sakinlerinde paniğe neden olurken, vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, yetkililer tarafından çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan, Lütfü Paşa Hanı'nda yapılması planlanan yenileme çalışması öncesi Akyol Caddesi kısmında kazı yapılmış ve tarihi dükkanların temel bağlantılarına rastlanınca çalışma durdurulmuştu. Bunun üzerine caddenin bir kısmı araç trafiğine kapatılmış, oldukça eski olan hanın yıkılma riskine karşı duvar boyunca çelik tellerle önlem alınmıştı.

(İHA)

İzmir'de iş yeri büyük gürültüyle çöktü

İzmir'de iş yeri büyük gürültüyle çöktü

İzmir'de iş yeri büyük gürültüyle çöktü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Lütfü Paşa, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title