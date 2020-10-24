İzmir'de evde erkek cesedi bulundu
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İzmir'de evde erkek cesedi bulundu

24.10.2020 23:31 | Son Güncelleme: 24.10.2020 23:35
İzmir'de evde erkek cesedi bulundu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evde erkek cesedi bulundu.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Ramazan Okumuş'u evde hareketsiz yatarken bulan yakınları, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Okumuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Vücudunda darp izine rastlanmayan Okumuş'un cesedi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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