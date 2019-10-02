İzmir'de freni boşalan kamyonun, 9 otomobili ezdiği anların kamera görüntüleri ortaya çıktı

02.10.2019 08:59

İzmir'in Bornova ilçesinde, freni tutmayan park halindeki hafriyat kamyonunun, mahalledeki 9 araca çarptığı korku dolu anların kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, dün saat 14.30 sularında Bornova ilçesi 5711/5 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 35 HB 0031 plakalı kamyon, yokuş aşağı kaymaya başladı. O korku dolu anların ise kamera kaydı ortaya çıktı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARI ÖNÜNE KATARAK SÜRÜKLENİYOR

Kayıtlarda, yokuş aşağı ivme kazanan kamyon, bir apartmanın kapısına çarptıktan sonra, mahalle içerisinde park halinde duran araçları önüne katarak hızla sürüklemeye başlıyor. Eğim sebebiyle hız kazanan ve freni patladığı öne sürülen hafriyat kamyonu, son olarak iki aracı daha altına alarak bir apartmanın duvarına çarptıktan sonra zorla durabiliyor.

KAZADA CAN KAYBI YAŞANMADI

Kamyon dahil 10 araçta maddi hasarın meydana geldiği kaza anında sokakta herhangi bir vatandaşın bulunmaması ise faciayı önledi.

Öte yandan, ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından hasar gören araçlar mahalleden kaldırıldı.

Kaynak: İHA