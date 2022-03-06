İzmir'de "AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı" düzenlendi

BERGAMA, İZMİR (AA) - Ak Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından İzmir'de, "Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı" toplantıları yapıldı.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in kuzey ilçeler için Bergama'da, güney ilçeler için Bayındır'da ve merkez ilçeler için ise İl Başkanlığında düzenlen eğitim programları gerçekleştirildi.

Eğitim programlarında, AK Parti önceki dönem Uşak Milletvekili Alim Tunç'un "Teşkilatçılık ve tecrübe paylaşımı", şair Serdar Tuncer'in "Motivasyon", gazeteci Zafer Şahin'in "Siyasal iletişim ve yeni medya", yazar Hakan Turgut'un ise "Etkili iletişim" konusunda ders verdiği belirtildi.

"Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla düzenlenen programlara, mahalle başkanları ve yönetimlerinin yoğun ilgi gösterdiği kaydedildi.

Programlara il yönetiminin tam kadro katıldığı, genel merkez Ar-Ge Eğitim Başkan Yardımcısı Seda Sarıbaş ile Osman Karaaslan'ın da bulunduğu belirtildi.

Öte yandan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, eğitim verenlere plaket verdi.