İzmir'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı
İzmir'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çerez fabrikasında yangın çıktı.
İzmir'in Çiğli ilçesindeki kuru yemiş fabrikasının imalat bölümünde, ilk belirlemelere göre, lokum bandındaki kıvılcımların poşetleri tutuşturmasıyla yangın çıktı. Yangınla birlikte gökyüzünü simsiyah duman kapladı.
KISA SÜREDE TÜM FABRİKAYI SARDI
Bugün saat 16.00 sıralarında, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde, 10006 Sokak'ta bulunan bulunan kuru yemiş fabrikasında yangın çıktı. İmalat ve depo bölümü bulunan, 3 bin metrekare alan üzerindeki fabrikada, lokum bandından çıkan kıvılcımların poşetleri tutuşturmasıyla başladığı belirtilen yangın, kısa sürede büyüdü.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Çalışanlar alevlere müdahale ettiyse de başarılı olmadı. Bunun üzerine çalışanlar dışarı çıkarak canlarını kurtardı. Haber verilmesiyle fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzüne yükselen simsiyah duman, İzmir'in pek çok yerinden görülürken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı.
Fabrikadaki yangının çevredeki diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınıp söndürülmesi için çalışmaların aralıksız sürdü. Yangın bir süre sonra kontrol altına alındı.
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Çalıştığım fabrikanın 2 arka fabrikasında çıktı yangın. Bilip bilmeden saçma yorumlar yaptığınızı okuyorum. Gıybet yapmadan önce araştırın biraz. Bilginiz yok fikriniz var zaten bu ülkenin en büyük sorunu tam da bassettigim konu. Bilgisi olmayanların fikri olmasıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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KİMYASAL MADDE YANAN...YAZIK ..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yinemi aynı senaryo.. tamam tamam sende iflas ettin.. haftaya sigorta firmasından tahsilatınızı yaparsınız. lokum bandına gelince ne bantmış arkadaş sanki dersin havafişek mubarek koca fabrikayı yaktıCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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FABRİKA YANGINLARI ÇOK ARTTI. GÜNAHINI ALMAYAYIM AMA ÇOĞUNUN NEDENİ EKONOMİK KRİZ DOLAYISI İLE SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN PARA ALMAK. FABRİKANIN KAPISINA DA KİLİDİ VURMAK.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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DEVLET İYİ ARAŞTIRMALI BU YANGINLARI BENCE TESADÜF DEĞİL. HER HAFTA BİR FABRİKA YANIYOR. BURNUMA PİS KOKULAR GELİYORRRR.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır