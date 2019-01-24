İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu
İzmir'de, hasarlı trafik kazası sonrası yola güvenlik önlemi için duba koymak isterken minibüsün çarptığı polis memuru Tahir Kartal, 10 metre yüksekliğindeki köprüden düştü. Yaralanan Kartal, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
İzmir'in Torbalı ilçesinde trafik kazasının ardından olay yerinde görev yapan polis memuru Tahir Kartal'a minibüs çarptı.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMAK İSTERKEN MİNİBÜS ÇAPTI
İzmir- Aydın karayolunun Ödemiş Köprüsü yakınlarında iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine hasarlı kaza yerine, polis ekipleri sevk edildi. Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Tahir Kartal, saat 15.00 sıralarında, güvenlik önlemi almak için yola duba koymak istedi.
10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
Bu sırada sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 COM 58 plakalı minibüs, Kartal'a çarptı. Savrulan Tahir Kartal, 10 metre yüksekliğindeki köprüden düştü. Yaralanan Tahir Kartal, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Kartal, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
Kazanın ardından minibüs sürücüsü gözaltına alındı.
-
Arkadaşlar en güzeli allah rahmet eylesin demek bırakın olayin oluşunu allah iyisini bilirCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Minibüs şoförü kör herhalde direksiyon başına geçiyor Allah rahmet eylesin polisimeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Bir Rahmet okuyun once Nedir Sizin Densizce yaptiginiz Elestiri Elestiri yaparken Peki Hepimiz Suclu degilmiyiz nedir Acelemiz nedir Agresifce hareket etmemizin Sebebi Tum kotulukleri cok iyi basariyoruz biravo bize milletce Artik biraz Ceki duzen vermemiz lagzim kendimize boyle Yasamak bize Hic yakismiyor DusuncesizceCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
NIYE BUKADAR ZORUNUZA GITTI OGRENMEK OGRETMEK SUCMU CQN KAYBEDIYORU NIYE CAHILLIGIMIZDEN AYI LIGI KIROLUGU BIRAKAMIYORUZ EKSI VERMISLER HIC MILLET OLARAK ARTIMIZ YOKKI HEP EKSIKLIKTEN BASIMIZA GELEN BELALAR KAZALARCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Şehit nedir, kime denir? Yorumlaraesin bakınca bu ülkenin zeka seviyi anlayabiliyorsunuz. Böyle insanları uyutmak çok kolay.Cevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır