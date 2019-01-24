İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde trafik kazasının ardından olay yerinde görev yapan polis memuru Tahir Kartal'a minibüs çarptı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMAK İSTERKEN MİNİBÜS ÇAPTI

İzmir- Aydın karayolunun Ödemiş Köprüsü yakınlarında iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine hasarlı kaza yerine, polis ekipleri sevk edildi. Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Tahir Kartal, saat 15.00 sıralarında, güvenlik önlemi almak için yola duba koymak istedi.

10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Bu sırada sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 COM 58 plakalı minibüs, Kartal'a çarptı. Savrulan Tahir Kartal, 10 metre yüksekliğindeki köprüden düştü. Yaralanan Tahir Kartal, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Kartal, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Kazanın ardından minibüs sürücüsü gözaltına alındı.