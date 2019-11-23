İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı
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İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı

İzmir'in Konak ilçesinde, bir kişi evde tartıştığı 1'i kadın 3 arkadaşını bıçakla yaraladı. Hastanede tedaviye alınan 3 kişiden boğazından yaralanan kadının durumunun ağır olduğu bildirildi.

23.11.2019 18:31 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:40
İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı

'in ilçesinde meydana gelen kavgada kan aktı. Kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Semti 269 Sokak'taki apartmanın birinci katında meydana geldi. Yasin B. ile Semih S., Burhan Ö. ve Deniz Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLAYIP, KAÇTI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Yasin B., bıçakla 1'i kadın 3 kişiye saldırdı. 3 kişi bıçağın vücuduna isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığıldı, Yasin B., olay yerinden kaçtı. Semih S., Burhan Ö. ve Deniz Y. kendi imkanlarıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderken, ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Burada tedaviye alınan 3 kişiden, boğazından yaralanan Deniz Y.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

KISA SÜREDE GÖZALTINA ALINDI

Polis, kısa sürede Yasin B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı
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HABER YORUMLARI (2)

  • ADANALI MEHMET:
    izmir! pisliğin merkezi. zenginlere en güzel şehir. fakirlere cehennem. fakir ve ahlaksız olanlar için fuhuş yuvası. zengin ve ahlaksız olanlar zaten medyada baştacı.
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