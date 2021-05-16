Son dakika haber! Motosiklet kazasında ölen kişi toprağa verildi
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Son dakika haber! Motosiklet kazasında ölen kişi toprağa verildi

Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde, motosikletin beton duvara çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, motosikletin beton duvara çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ovakent Mahallesi'nden Bademli Mahallesi istikametine ilerleyen Raşit Yaman (20) yönetimindeki 35 ANP 918 plakalı motosiklet, Bademli Mahallesi Pazar Sokak girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton duvara çarptı.

Kazada sürücü Yaman olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosikletteki Hulusi Y. (18) ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hulusi Y, buradaki müdahalenin ardından İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Diğer yandan Raşit Yaman'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemin ardından yakınlarınca alındı. Cenaze, Bademli Mahallesi'ndeki asri mezarlıkta kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Son dakika haber! Motosiklet kazasında ölen kişi toprağa verildi
Son dakika haber! Motosiklet kazasında ölen kişi toprağa verildi
Son dakika haber! Motosiklet kazasında ölen kişi toprağa verildi
Son dakika haber! Motosiklet kazasında ölen kişi toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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