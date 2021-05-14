İzmir'de, babası uyurken evi ateşe verdi
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İzmir'de, babası uyurken evi ateşe verdi

İzmir'de, babası uyurken evi ateşe verdi
Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY - Haberler | Güncel

İZMİR'in Buca ilçesinde, babasıyla birlikte oturan Murat G. iddiaya göre evini ateşe verdikten sonra kaçtı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, babasıyla birlikte oturan Murat G. iddiaya göre evini ateşe verdikten sonra kaçtı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 03.30 sıraların Ufuk Mahallesi 910/2 Sokak üzerinde bulunan tek katlı evde çıktı. İddiaya göre, babasıyla birlikte yaşayan Murat G., babası Mehmet G.'nin uyuduğu sırada evini ateşe verdi, ardından olay yerinden kaçtı. Dumandan etkilenen Mehmet G. kendi imkanlarıyla evden çıkarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun dumanlar tüm sokağı sararken, bölgeye ulaşan ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında dumandan etkilenen Mehmet G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Mehmet G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada yangının çıktığı evin bitişiğindeki binada oturan Mehmet G.'nin kardeşi Ahmet G. de dumandan etkilendi. Ahmet G.'ye olay yerinde bulunan sağlık ekibi tarafından oksijen desteği verildi. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. 

Polis ekipleri, olayın ardından kayıplara karışan Murat G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


İzmir'de, babası uyurken evi ateşe verdi
İzmir'de, babası uyurken evi ateşe verdi
İzmir'de, babası uyurken evi ateşe verdi
İzmir'de, babası uyurken evi ateşe verdi
İzmir'de, babası uyurken evi ateşe verdi
İzmir'de, babası uyurken evi ateşe verdi
İzmir'de, babası uyurken evi ateşe verdi
İzmir'de, babası uyurken evi ateşe verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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