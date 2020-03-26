İzmir'de ağabey-kardeş kavgası ölümle sonuçlandı
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Bayraklı, İzmir, 3. Sayfa

İzmir'de ağabey-kardeş kavgası ölümle sonuçlandı

İzmir'de ağabey-kardeş kavgası ölümle sonuçlandı İzmir'in Bayraklı ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle ağabey ile kardeş arasında çıkan kavgada göğsünden tabanca vurulan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

26.03.2020 23:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 23:49
İzmir'de ağabey-kardeş kavgası ölümle sonuçlandı

İzmir'de ağabey-kardeş kavgası ölümle sonuçlandı

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle ağabey ile kardeş arasında çıkan kavgada göğsünden tabanca vurulan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Çiçek Mahallesi 16610 sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Erkan T. ile kardeşi Hakan T. arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Hakan T. tabanca ile ağabeyini göğsünden vurdu. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı ağabey Erkan T'yi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Erkan T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Erkan T.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, suç aleti ile birlikte yakalanan cinayet zanlısı Hakan T. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de ağabey-kardeş kavgası ölümle sonuçlandı

Kaynak: İHA

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İzmir'de ağabey-kardeş kavgası ölümle sonuçlandı

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