İzmir'de 77 kaçak göçmen kurtarıldı, 20 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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İzmir'de 77 kaçak göçmen kurtarıldı, 20 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Azat Yıldız - Güncel
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İzmir'de 77 kaçak göçmen kurtarıldı, 20 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 77 kaçak göçmen kurtarıldı, 20 kaçak göçmen ise yakalandı.

İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 77 kaçak göçmen kurtarıldı, 20 kaçak göçmen ise yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çeşme ve Dikili açıklarında dün farklı saatlerde lastik bot ve can salları içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik botları, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot ve can salları içerisindeki toplam 77 kaçak göçmeni kurtardı. Dikili açıklarında başka bir ihbarı değerlendiren ekipler, hareketli lastik bot içerisindeki 20 kaçak göçmeni ise yakaladı.Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


İzmir'de 77 kaçak göçmen kurtarıldı, 20 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 77 kaçak göçmen kurtarıldı, 20 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 77 kaçak göçmen kurtarıldı, 20 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 77 kaçak göçmen kurtarıldı, 20 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Güncel

Dikili, Yunan, Çeşme, Türk, Güncel, Haberler

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