İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangından Karşıyaka ilçesi büyüklüğünde bir alanın etkilendiğini açıkladı

25.08.2019 15:10

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 hafta önce Karabağlar ilçesinde başlayan ve 53 saatte güçlükle kontrol edilen yangında 5 bin hektar alanın yandığını açıkladı. Bu rakam Karşıyaka ilçesi büyüklüğündeki (5 bin 110 hektar) bir alana tekabül ederken, Balçova, Bayraklı ve Narlıdere gibi ilçelerin yüzölçümlerinden daha büyük bir alanı kapsıyor.

5 BİN HEKTARLIK ALAN ETKİLENDİ

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de meydana gelen orman yangınıyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesinden açıklama geldi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesinin yangın sonrasında alandan elde edilen uydu verilerini esas alarak yaptığı hesaplamalara göre üç gün süren yangından 5 bin hektarlık alanın etkilendiği belirtildi. 3 bin 500 hektarlık alanın ağır yanık sınıfında, kalan yaklaşık bin 500 hektarlık alanın ise ikinci derece yanık olduğunun altı çizildi.

BAZI İLÇELERİN YÜZÖLÇÜMÜNDEN DAHA BÜYÜK ALAN YANDI

Bu hesaplama yaklaşık İzmir'in Karşıyaka ilçesi kadar (5 bin 110 hektar) alanın yandığı anlamına geliyor. Yanan orman alanının Balçova (2 bin 125 hektar), Bayraklı (3 bin 426 hektar) ve Narlıdere (4 bin 461 hektar) gibi ilçelerin yüzölçümlerinden daha fazla olduğunu gözler önüne seriyor. Yaşanan felaket sonucunda yaklaşık iki Balçova ilçesi veya Karşıyaka büyüklüğünde bir ormanlık alanın yandığı ortaya çıkıyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YARALARI SARMAK İSTİYOR

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangının yaralarını sarmak için bir kampanya başlattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisini 30 Ağustos'ta yangın yerinde olağanüstü toplanmaya, hem felaketi yerinde görmeye hem de gerekli kararları almaya davet edeceğini söyledi. 9 Eylül'de ise İzmir'de ormanların korunması için büyük bir dayanışma konseri düzenlenecek.

Kaynak: İHA