İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bisikletiyle İzmir Sokaklarında

İzmir'in yeni başkanı Tunç Soyer bisikletiyle İzmir sokaklarını arşınladı. Önce makam aracının arkasına aparat taktıran ardından da bisikletini Büyükşehir Belediye binası önüne getiren Soyer, İzmirli vatandaşlar tarafından bisikletiyle görüntülendi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde İzmir oylarının yüzde 58,01'lik kısmını alarak belediye başkanlığına seçilen Tunç Soyer, seçimlerden önceki sözlerinden birini daha tuttu.

BELEDİYEYE BİSİKLETLE GİDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Soyer daha önce İzmir'in yollarını ve trafiğini bisiklet kullanımına uygun hale getirmek ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak istediğini söylemiş ve seçildiği takdirde belediyeye bisikletle gideceği sözünü vermişti.