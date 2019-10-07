İzmir Bornova'da yüzme havuzunun temeli atılıyor

07.10.2019 11:26

9 Ekim günü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılacağı törenle temeli atılacak 14 milyon liralık tesis, sualtı ragbisi maçlarına da ev sahipliği yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yüzme sporlarıyla uğraşan çocuklar, gençler ve her yaştan İzmirlinin yararlanacağı yarı olimpik yüzme havuzunun inşaatına başlıyor. Bornova ilçesindeki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı içerisinde yapılacak ve 14 milyon 128 bin liraya mal olacak yüzme havuzunun temeli,9 Ekim 2019, Çarşamba günü saat 14.00'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katılacağı bir törenle atılacak. Hem sporcuların hem de yüzme öğrenmek isteyenlerin aktif şekilde kullanacağı havuz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sualtı Ragbisi takımının da antrenmanlarına ve maçlarına ev sahipliği yapacak

Çevreci bina

Yüzmeyi yeni öğrenenler için çırpınma havuzu, zindelik (fitness) salonu ve yüzme havuzundan oluşacak bina, engelli dostu ve çevreci bir yapı olacak. Buz Sporları Salonu'nun hemen kuzeyinde, 3 bin 200 metrekare kapalı alanda yapılacak yarı olimpik yüzme havuzu 25 metre boyunda, 12,90 metre eninde ve 4 metre derinliğinde yapılacak. Havuzda 125 kişilik bir tribün de yer alacak. Geceleri özel bir görüntüye sahip olacak binanın cephesinde geri dönüşümlü camlar kullanılacak. Çatısında yer alan güneş panelleri ile elektrik ihtiyacının bir kısmı sağl anacak. Havuzun giriş kısmında 233 metrekarelik fuaye alanı yer alacak. Yüzme havuzunun inşaatı 400 günde tamamlanacak.

Kaynak: Bültenler