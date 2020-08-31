İZMİR Bornova'da makilik yangını kontrol altına alındı
Bornova'da makilik yangını kontrol altına alındıİZMİR'in Bornova ilçesinde Gökdere Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
31.08.2020 21:54 | Son Güncelleme: 31.08.2020 21:58
Bornova'da makilik yangını kontrol altına alındı
İZMİR'in Bornova ilçesinde Gökdere Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA