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İzmir +1 Fest'in son haftasında Bülent Ortaçgil ve Evdeki Saat sahnede

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İzmir +1 Fest'in son haftasında Bülent Ortaçgil ve Evdeki Saat sahnede

İzmir +1 Fest Ceza, Göksel, Adamlar, Bulutsuzluk Özlemi, Kalben ve Gaye Su Akyol'un ardından 24 Eylül Cuma akşamı Bülent Ortaçgil'i 25 Eylül Cumartesi akşamı ise Evdeki Saat'i ağırlayacak.

İZMİR (Bültenler) - 50 yıla yaklaşan müzik hayatına "Benimle Oynar mısın?", "Bu Su Hiç Durmaz", "Sensiz Olmaz", "Eylül Akşamı"nın da aralarında olduğu çok sayıda eser sığdıran gitarist, besteci ve yorumcu Bülent Ortaçgil, folk, caz, rock ve pop müziği harmanladığı kendine özgü tarzıyla en sevilen şarkılarını 24 Eylül Cuma akşamı İzmir +1 Fest Sahnesi'nde sevenleri ile birlikte söyleyecek.

Ortaçgil'in ardından özellikle "Çürüdüm" ve "Uzunlar" isimli çalışmalarıyla büyük beğeni toplayan alternatif müziğin yeni nesil temsilcisi Evdeki Saat, 25 Eylül Cumartesi akşamıİzmir +1 Fest Sahnesi'nde sevilen şarkılarını İzmir'de müziğe +1 diyenler ile birlikte seslendirerek İzmir +1 Fest'in kapanışını gerçekleştirecek.

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