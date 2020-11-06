İzinsiz ve belgesiz üretim yapan seracılara 135 bin lira ceza
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İzinsiz ve belgesiz üretim yapan seracılara 135 bin lira ceza

06.11.2020 15:38 | Son Güncelleme: 06.11.2020 15:43
İzinsiz ve belgesiz üretim yapan seracılara 135 bin lira ceza

YALOVA'nın Altınova ilçesinde çiçek üretimi yapan seraya baskın düzenlendi.

YALOVA'nın Altınova ilçesinde çiçek üretimi yapan seraya baskın düzenlendi. İzinsiz bir şekilde başka bir firmanın bilgilerini kullanan ve belgesiz satış yapan sera sahiplerine 135 bin lira para cezası kesilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova ilçesi, Kaytazdere beldesinde faaliyet gösteren ve çiçek üretimi yapan seranın bir bölümünde, başka bir firmanın izinsiz bilgileri kullanılarak belgesiz bir şekilde bitki besini ile böcek ilaçları üretiminin yapıldığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, İl Tarım ve Vergi Müdürlüğü'nden de teknik personel desteği alarak üç adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Burada yapılan aramalarda üzerinde böcek ilacı ibareli etiket bulunan 411 adet 500 ml'lik dolu şişe, 2 koli etiket, 1 koli 500 ml'lik boş şişe, şişelerin dolumunda kullanılan 1 koli kapak, 1 koli triger sprey başlığı, ambalajlamada kullanılan 146 adet boş koli, üretimde kullanılan 2 adet 100 litrelik boş jelikan bidon ele geçirildi.

Yalova İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince işletme sahiplerine 135 bin lira idari para cezası uygulanırken; şüpheliler G.Ç., S.P., Y.P. ve A.P gözaltına alındı.


İzinsiz ve belgesiz üretim yapan seracılara 135 bin lira ceza
İzinsiz ve belgesiz üretim yapan seracılara 135 bin lira ceza
İzinsiz ve belgesiz üretim yapan seracılara 135 bin lira ceza
İzinsiz ve belgesiz üretim yapan seracılara 135 bin lira ceza
İzinsiz ve belgesiz üretim yapan seracılara 135 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem Mete OKUR

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