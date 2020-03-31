İzinsiz dezenfektan üretilen iş yerine baskın Hatay'da yetkisiz ve usulsüz dezenfektan üretildiği tespit edilen iş yerine yapılan baskında üretim için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Hatay'da yetkisiz ve usulsüz dezenfektan üretildiği tespit edilen iş yerine yapılan baskında üretim için kullanılan malzemeler ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde usulsüz dezenfektan üretimi yapıldığı ihbarını alan Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları aramada, 4 adet plastik variller içerisinde toplam 2 ton etil alkol, 5 adet varil içerisinde toplam 2 ton doluma hazır jel dezenfektan, 7 bin 80 adet 100 ml'lik dezenfektan jel, 20 bin 800 adet 100 ml'lik boş plastik şişe ele geçirdi. İş yeri sahibi S.H. gözaltına alındı. - HATAY Kaynak: İHA