: İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli

18.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:43

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın "Bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?" sözlerine cevap verdi. Şehit babası Safitürk, "Ben 'arkadaş' değil bu ülkeye şehit vermiş bir babayım. Benden özür dilemesini bekliyorum" dedi.

"BU SARIKLI ADAM KİMDİR?"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ettiği sırada sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunmuştu. Türkkan paylaşımında, "Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?" ifadelerini kullanmıştı.

ŞEHİT BABASINDAN CEVAP: BEN 'ARKADAŞ' DEĞİLİM

Bu skandal paylaşıma şehit babası Asım Safitürk A Haber canlı yayınında yanıt verdi. Safitürk, "Sarıktan ve cübbeden rahatsız olmak yabancılığı ifade eder. Meral Hanım bu konuda ne düşünüyor, merak ediyorum. Lütfü Bey'in üslubunu yadırgadım. Ben 'arkadaş' değil bu ülkeye şehit vermiş bir babayım. Benden özür dilemesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Şehit babası Asım Safitürk- Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk

"BEN KÜLLİYE'YE DE GİRDİM"

Safitürk, "Sarıktan ve cübbeden rahatsız olmak memleketin insanı olmadığını, tarih bilmediğini ifade eder. Ben de Diyanet mensubuyum, bundan daha tabi ne olabilir. Ben Külliye'ye de girdim, Sayın Cumhurbaşkanımızla kucaklaştım. Şimdiye kadar kimsenin rahatsızlık duyduğunu görmedim, duymadım" şeklinde konuştu.

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