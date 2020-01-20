: İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın seçim paylaşımı gündemi hareketlendirdi

20.01.2020 10:54 | Son Güncelleme: 20.01.2020 11:05

Erken seçim iddiaları gündemde yerini korurken İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın paylaşımı dikkat çekti. Erken seçimle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türkkan, aynı zamanda tarih de verdi.

"NASIL BİR TARİH?"

Türkkan ise sosyal medya hesabından, "28 Haziran Pazar seçim için nasıl bir tarih?" paylaşımını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da, partisinin dünkü Sultangazi 4. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Bazıları 'haziranın sonu temmuz başı' diyor. Bazıları 'o kadar kısa zamanda halledemezler, eylül-ekim' diyor. Bizim için fark etmez. Biz kongrelerimizi zaten bu seçimler için hazırlık maksadıyla yapıyoruz" demesi dikkat çekti.

GELECEK PARTİLİ ÖZDAĞ, MAYISI İŞARET ETTİ

AK Parti'den istifa ederek Gelecek Partisi'nin kurucu listesinde yer alan Selçuk Özdağ, 2021'in Mayıs ayında erken seçim olacağını iddia etmişti. Erken seçimin yakın olduğunu belirten Özdağ, "Yakında erken seçim er veya geç kapımızı çalacak. 2021'in Mayıs ayında seçim var Türkiye'de. Türkiye'yi yönetemiyorlar. Türkiye'de adaletsizlik artıyor. İnsanlar homurdanıyorlar. Dayanamazlar, yürütemezler. Aynı zamanda da üye kayıtlarında çok ciddi düşüşler var" diye konuştu.

ERDOĞAN 'ERKEN SEÇİM' YOK DEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim iddialarıyla ilgili, "Cumhur İttifakımızda Sayın Bahçeli aynı şekilde kendileri de söylediler. Arkadaşlar bizim seçimimiz 2023 Haziran'dır. Yani bizim buradan bir sapmamız söz konusu değildir. Şimdi bu tür yalan yanlış tarih açıklayanlar, kendilerini buğday ambarında sananlardır. Varsın onlar kendilerini buğday ambarında sansınlar ama biz bu ülkede açıklanan tarihlerde seçim yapmasını birilerini öğreteceğiz. Bunu öğrenecekler ve şu anda bütün hazırlıklarımızı 2023 Haziran'a göre yapacağız. Bütün kongrelerimiz vesaire buna göre yürüyor" demişti.

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