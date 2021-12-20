İYİ Partili Buğra Kavuncu partisinin oy oranını açıkladı: Yüzde 20'ye demir attık

Erken seçim iddialarının gölgesindeki Türkiye'de sık sık yeni anket sonuçları paylaşılırken, siyasi partiler de zaman zaman kendi oy oranlarını açıklayarak gövde gösterisi yapıyor. Son olarak İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, mahalle muhtarları ve STK temsilcileriyle bir araya geldiği "Yaşanılabilir bir İstanbul" temalı toplantıda partisinin oy oranını açıkladı.

"TÜRKİYE GENELİNDE İYİ PARTİ, YÜZDE 20'YE DEMİR ATMIŞ DURUMDA"

İYİ Parti'nin yüzde 20'ye demir attığını ifade eden Buğra Kavuncu, "En son, Türkiye genelinde yapılan bir anket paylaşıldı. Partimiz şu anda Türkiye genelinde yüzde 20'ye demir atmış durumda. İstanbul'daki büyüme oranımız da Türkiye'dekiyle beraber ilerliyor. İstanbul iktidar yolunda çok önemli. Biz bunun sorumluluğunda ve bilincinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz" dedi.

ANKETLERDE EN FAZLA YÜZDE 15.9 ÇIKTI

Son yayınlanan anketlerde İYİ Parti'nin oy oranı ORC'ye göre yüzde 15.9, Aksoy Araştırma'ya göre 13.8, Metropoll'e göre 12.8 ve Avrasya'ya göre ise yüzde 12.9 olarak ortaya çıkmıştı.