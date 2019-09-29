İYİ Partili Aytun Çıray, Arınç'ın Gökçek'e yönelik "Ankara'yı parsel parsel sattın" sözlerini Meclis'e taşıdı

29.09.2019 23:17

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, meclise Bülent Arınç'ın Eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçe'ye yönelik sarf ettiği "Parsel parsel sattı" sözlerini verdiği soru önergesiyle Meclis'e taşıdı. Çıray, "Bir soruşturma başlatıldı mı?" diye sordu.

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray

İşte Çıray'ın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan cevaplandırmasını talep ettiği sorular:

Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığının el değiştirmesinden sonra, Ankara Büyükşehir Belediyesinin,Bülent Arınç'ın, Melih Gökçek'e yönelttiği 'Ankara'yı bu yapıya parsel parsel sattınız' ihbarı doğrultusunda bir soruşturma başlatıp başlatmadığına dair Bakanlığınıza ulaşan herhangi bir bilgi var mıdır?

Ankara'da'parsel parsel satıldığı iddia edilen yerlerin, arazi ve arsaların nereleri olduğuna ilişkin yeni Büyükşehir Yönetimini tarafından Bakanlığınıza yapılan bir bilgilendirme söz konusu mudur?

Bakanlığınız bu konuda yeni Büyükşehir yönetiminden herhangi bir talepte bulunmuş mudur?

Eğer yeni Büyükşehir Belediye Başkanlığının bu doğrultuda belli girişimleri olmuşsa, bunlar konusunda Bakanlığınız meselenin iyice aydınlatılmasını ve Ankaralıların çıkarlarının korunmasını sağlayacak bir eylem planı hazırlamış ve Büyükşehir Yönetimiyle koordineli olarak yürütülecek kararlar almış mıdır?

Eğer böyleyse söz konusu eylem planı ve kararlar nelerdir?

NE OLMUŞTU?

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, basın toplantısında attığı tweetler ile kendisine yüklenen Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e çok ağır sözlerle yanıt vermişti. Arınç, kendisini "Paralelci" olarak suçlayan Melih Gökçek'e yönelik "ABD'ye, olimpiyatlarına giden benim. Hizmetlerin ne kadar iyi olduğunu anlatan benim. Gizlemedim ki. Gökçek bunlardan fazlasını yapmıştır. Seçimlerde oy isterken bu yapının kucağında oturmuştur. Bu yapıya Ankara'yı parsel parsel satmıştır. Yurt yerleri vermiştir. Zengin iş adamlarına okullar satmıştır. İmar planlarında değişiklikler yapmıştır. 30 Mart seçimlerine kadar bu ağzından bu yapıyla ilgili bir tek kötü cümle çıkmamıştır. Çok zor seçimi kazanınca birilerine yaranmak için mücadele ediyor görünmektedir. Kanunun verdiği yerlerin hepsini iptal etme kaygısındadır. Mahkemelerde boğulmaktadır. Biz Ankara ve devletin imkanlarını onların kucağına bırakmadık." ifadelerini kullanmıştı.