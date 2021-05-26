İYİ Parti rozeti taktı ilçe başkanı olarak atandı
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İYİ Parti rozeti taktı ilçe başkanı olarak atandı

İYİ Parti rozeti taktı ilçe başkanı olarak atandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 3 dönem üst üste MHP'den Belediye Başkanlığı yapan Kadir Daş bugün İYİ Parti'ye katılmasının ardından Alaşehir İlçe Başkanı olarak atandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 3 dönem üst üste MHP'den Belediye Başkanlığı yapan Kadir Daş bugün İYİ Parti'ye katılmasının ardından Alaşehir İlçe Başkanı olarak atandı.

İYİ parti Alaşehir İlçe Başkanlığına sski belediye başkanlarından Kadir Daş atandı. Geçtiğimiz haftalarda İYİ Parti Alaşehir İlçe başkanının istifa ederek MHP'ye katılmasının üzerine boşalan başkanlığa İYİ Parti Genel merkezi tarafından Kadir Daş görevlendirildi. Alaşehir'de üst üste üç dönem MHP'den belediye başkanı seçilen Kadir Daş, bugün İYİ Parti'nin Ankara'da gerçekleştirilen grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener'in rozet takmasıyla İYİ Partili oldu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın imzasıyla Alaşehir İlçe Başkanı olarak görevlendirilen Kadir Daş'ın en kısa sürede yeni yönetimini oluşturması bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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