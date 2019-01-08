İYİ Parti'nin Ardahan Belediye Başkan Adayı Mete Özdemir Kimdir?

İYİ Parti'nin Ardahan Belediye Başkan adayı Mete Özdemir oldu. Peki, İYİ Parti'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ardahan Belediye Başkan adayı olan Mete Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

METE ÖZDEMİR KİMDİR?

Mete Özdemir, 1964 yılında Babasının öğretmen olarak görev yaptığı Ardahan'ın Tepeler köyünde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Ardahan Yatılı Bölge Okulu'nda okudu. 1981 yılında Ardahan Lisesi'nden, 1986 yılında da Trabzon K.T.Ü. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nden Harita Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı yıl D.S.İ. Karakaya Barajı ve HES Diyarbakır XXIV. Bölge Müdürlüğü'nde göreve başladı. D.S.İ. Diyarbakır X. Bölge Müdürlüğü'nde ve Ankara D.S.İ. Genel Müdürlüğü'nde Mühendis ve Başmühendis olarak görev yaptı.

BİRÇOK GÖREVDE YER ALDI

1990 ve 1991 yıllarında Ankara Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Dairesi Başkanlığı'nda Plan ve Program Subayı olarak askerlik hizmetini tamamladı. 1991 yılında İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Araştırma Hastanesi asistanlarından Dr. Müşerref ÖZDEMİR (BOYACI) ile evlendi. 1991 ve 1995 yılları arası İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü Planlama ve Proje Dairesinde Proje ve kontrol mühendisi olarak görev yaptı. Ardahan Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'nde görev yapmakta iken 17 Ağustos 1997 de Ardahan Köy Hizmetleri teşkilatına İl Müdürü olarak atandı. Kastamonu ve Amasya Köy Hizmetleri teşkilatlarında da İl Müdürü olarak görev yaptı. Nisan 2003 yılında Ankara Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne tayin edildi. Bir süre burada görev yaptıktan sonra 4 Ağustos 2008'de Ardahan İl Özel İdaresine Genel Sekreter olarak atandı. Bu görevini yürütmekte iken 30 Mart 2014 günü yapılacak Mahalli idareler seçimlerinde Ardahan CHP Belediye Başkanı Adayı olmak üzere istifa etti.

2014 SEÇİMLERİNDE CHP'DEN ADAY OLDU

Görev yaptığı süre içinde mahalli idareler, teknik ve üst düzey yöneticilik konularıyla ilgili bir çok yurt içi ve yurt dışı seminer, eğitim, toplantı, sempozyum ve kongrelere katıldı. Ardahan Kalkınma ve Geliştirme Vakfı Başkanlığı görevini de yürütmekte olan Mete Özdemir, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ardahan Belediye Başkan Adayı oldu. Mete Özdemir, evli ve iki çocuk babasıdır. Mete Özdemir, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Ardahan Merkez Belediye Başkan Adayı oldu.