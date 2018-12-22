İyi Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özkan Oldu

İyi Parti Genel Merkezi tarafından Nevşehir Belediye Başkan adaylarının Mehmet Özkan olduğu açıklandı.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde İyi Parti ve CHP Genel Merkezlerinin anlaşmasının ardından İyi Parti Nevşehir Belediye Başkan adayının Mehmet Özkan olduğu açıklandı. İyi Parti'nin Nevşehir Belediye Başkan adayı olan Mehmet Özkan'ı CHP Nevşehir İl Başkanlığı da destekleyecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA