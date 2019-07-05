İYİ Parti Milletvekili Ağıralioğlu'ndan CHP ve HDP'ye terör örgütü PKK yanıtı!

HDP'li Fatma Kurtulan'ın Meclis'te yaptığı açıklamayla başlayan tartışmalar gündemdeki yerini korumaya bugün de devam etti. Tartışmalar, HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'ın Meclis'te yaptığı konuşmayla başladı.

"KOLTUKLARDA HDP'NİN OYLARIYLA OTURUYORSUNUZ"

Kurtulan, "İyi Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP'yle yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?" ifadelerini kullandı.

"DUYMAZDAN DA GELSENİZ GERÇEK BUDUR"

HDP'den gelen bu sözler, İyi Parti'de şok etkisine neden olurken CHP'den de HDP'ye destek geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Başınızı kuma da soksanız, sorunları halının altına da süpürseniz, HDP'li Fatma Kurtulan söyledi diye duymazdan da gelseniz gerçek budur; buyurun!" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, HDP ve CHP'den gelen açıklamalar Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yanıt verdi.

"PKK'LILARDAN BİR OY BİLE HİSSEMİZE DÜŞMEMİŞTİR"

Ağıraliolu, "Aldığımız 5 milyon oyun içinde devletine, milletine sadakatsizlik hissesi düşmüş bir oy bile yoktur. Aldığımız oylar içinde PKK'lılardan bir oy bile hissemize düşmemiştir" şeklinde konuştu.