Vedat Yenerer zehir zemberek sözlerle İYİ Parti'den istifa etti: Parti, Meral Akşener Fun Club'a döndü

İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Vedat Yenerer, partideki görevlerine son verilmesinin ardından istifa etti. Yenerer, istifa açıklamasında zehir zemberek ifadeler kullandı. Eski partililerine sert eleştiriler yönelten Yenerer, "Bana göre il il dolaşıp, mücadele ederek kurduğumuz partimiz zaman içinde Meral Akşener Fun Club'a dönmüş durumdadır" dedi.

İyi Parti'nin kurucuları arasında yer alan gazeteci Vedat Yenerer, kuruluşundan bu yana bünyesinde bulunduğu İyi Parti'den istifa ederek sert ifadeler kullandı. Yenerer, "Art arda görevlerime son verilmesi ve parti tarafından bunun tebliğ edilmemiş olması normal değil, açık bir tavırdır. Varsın olsun, ben doğruları söylemekten vazgeçmeyeceğim. "Kirli" siyaset yapanların olduğu bir ortamda temiz kaldığım için kendimle gurur duyuyorum" dedi.

"PARTİ MERAL AKŞENER FUN CLUB'A DÖNDÜ"

İyi Parti'nin kurucularından Vedat Yenerer, parti içinde üstün eğitim ve liyakat sahibi Türk milliyetçilerinin parti içinde bir önem teşkil etmediğini gördüğünü söyledi. Yenerer, partinin içinde milliyetçi olmayan ve Türkiye karşıtı söylemleri ile öne çıkanların önemli yerlere yerleştirildiğini ifade etti. Yenerer, "Bana göre il il dolaşıp, mücadele ederek kurduğumuz partimiz zaman içinde Meral Akşener Fun Club'a dönmüş durumdadır" dedi.

"UMUTLA ÇALIŞAN MİLLİYETÇİLERİ SAYGIYLA SELAMLIYORUM"

Yenerer açıklamasında partideki görevine kendisine hiçbir açıklama yapmadan son verildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Son olarak, İyi Parti'de umutla kalmış, sahada çalışan çok değerli vatanseverlere ve Türk milliyetçilerini saygıyla selamlıyorum. Sosyal medyada beni takip eden İyi Parti'li arkadaşlarımın sayfamdan ayrılmalarına hoşgörüyle bakacağım.

"KENDİLERİNİ EKRANA DAVET EDİYORUM"

Şu andan itibaren İYİ Parti ile hiçbir bağım kalmamıştır. Bana söyleyecek sözü olanlar sosyal medya sayfalarından yazmasın. Kendilerini ekranlara davet ediyorum. Kim haklı kim haksız millet karar versin..

"TÜRK MİLLETİNİN ÖLENE KADAR ASKERİYİM"

Vatanım ve milletim için çalışmaya kaldığım yerden devam edeceğime hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü ben, Mavi Gözlü Bozkurdumuz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletinin ölene kadar askeriyim… Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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