İYİ Parti'nin 500 kişilik kongresinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
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İYİ Parti'nin 500 kişilik kongresinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

İYİ Parti Kırıkkale 2'nci Olağan İl Kongresi, yaklaşık 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. İl Başkanı Bülent Altınışık'ın güven tazelediği kongrede, yapılan tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

26.07.2020 16:44 | Son Güncelleme: 26.07.2020 18:05

İYİ Parti Kırıkkale 2'nci Olağan İl Kongresi, açık havadaki düğün salonunda yapıldı. Kongre öncesi koronavirüs salgınına karşı önlemler alındı. Ateşleri ölçülerek salona alınan partililer, kolonya ve dezenfektan da kullandı. Ancak parti görevlilerinin uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralı dikkate alınmadı.

İYİ Parti'den Kırıkkale'de sosyal mesafesiz kongre

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Kongreye katılan yaklaşık 500 kişi, salondaki yuvarlak masalar etrafından yan yana oturdu. Sıcakta bunalan çok sayıda kişinin maskelerini de çıkardığı görüldü. Tek aday olarak girilen kongrede mevcut başkan Bülent Altınışık yeniden göreve seçildi.

İYİ Parti'den Kırıkkale'de sosyal mesafesiz kongre
İYİ Parti'nin 500 kişilik kongresinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

Kaynak: DHA

Manşet

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