İYİ Parti'den AK Parti'ye Geçen Tamer Akkal'ın, 10 Gün Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Söylediği Sözler Gündem Oldu

İYİ Parti'den ani bir kararla istifa ederek AK Parti'ye katılan Tamer Akkal'ın son 1 yılda AK Parti hakkında yaptığı eleştiriler dikkat çekiyor. Akkal'ın 10 gün önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için söylediği, "Ülkemiz 16 Nisan kirli referandumundan sonra tek adam rejimine sürüklendi." sözleri yeniden gündem oldu.

AK PARTİ ROZETİNİ ERDOĞAN TAKTI

Akkal, Manisa'da, geçtiğimiz yıl yerel basın mensuplarıyla buluştuğu toplantıda, "İYİ Parti, 16 Nisan'daki referandumdan sonra tek adam rejimini içerisine sindiremeyen birçok insanın birleştiği bir parti. Bu ülkeyi seven insanlar İYİ Parti'de birleşerek 15 senedir tahrip edilen her noktayı onaracaktır" sözlerini sarf etmişti. Ancak Akkal'ın tek adam rejimi kurmakla eleştirdiği Erdoğan'ın Genel Başkanı olduğu AK Parti'nin rozeti, kendisine yine Erdoğan tarafından takıldı.