İyi Parti Dalaman İlçe Kongresi Yapıldı

İYİ Parti Dalaman İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongresi yapıldı.

Dalaman Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan kongre, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı.

Kongrede Divan İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, Dalaman eski Belediye Başkanı Sedat Yılmaz, Av. Mehmet Menteşoğlu, Ülker Gökalp, Erdoğan Keleş isimlerinden oluştu. Divanın oluşmasının ardından seçime geçildi.

Tek aday olan ve tüm delegelerin oyunu alan İyi Parti Kurucu İlçe Başkanı Bayram Altın, ilçe başkanlığına seçildi.

İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, kongrede yaptığı konuşmada; "Hem ülke içinde hem de dışında Afrin'de mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Allah'ım güç kuvvet versin. Hepimizin dirliği, birliği için şehit olan kahramanlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Artık terör belasından biran önce kurtulmamızı diliyorum. İyi Parti çatısı altında tüm ilimizde ve ülkemizde bende varım, bu işin hangi ucundan tutabilirim diyen, varlıkları ve destekleri ile yanımızda tüm arkadaşlarıma iyi ki varsınız diyorum. Ülkesi, çocukları, geleceği için kaygılanan bütün herkese kucak açtık. İYİ Parti, Türkiye'nin sağduyusu, insana güven ve saygıyı ilke edinen bir partiyiz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Dalaman İlçe Başkanı Bayram Altın, birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak Dalaman'da İyi Parti'yi en başarılı şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini ifade ederek, şunları söyledi;

"Yeni kurulan bir partinin kolay kurulmadığını, her şeye sıfırdan başlamak demek olduğunu sizlerde iyi bilirsiniz. Bu nedenle kurucular kurulu, il başkanı, ilçe başkanları ve tüm yönetim kurulu üyelerimizin özverili çalışmaları bizlerde heyecan oluşturdu. Bu heyecan bütün engelleri aşacağımızın ve çıtayı daha yükseklere çıkaracağımızın işaretleridir."

İlçe yönetimi şu isimlerden oluştu: Bayram Altın, Telat Topçuoğlu, Günnur Sancak, Durdu Duygu Çetin, Durmuş Turgut, Mustafa Çambel, Metin Duran, Nail Orhan, Mehmet Madenci, Yılmaz Çelik, Fethi Yılmaz, Semira Elçin, Ramazan Güçlü, Nesibe Koşar, Ahmet Galip Aybet, Vedat Gökçeoğlu, Hamit Güven, Cevat Durak, Yılmaz Yaşar, Şaban Evci, Durali İlhan, Halil İnce, Barış Dibek.

Kongreye, İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Ergün, Dalaman İlçe Başkanı Bayram Altın, Köyceğiz İlçe Başkanı Zekeriya Erek, Ortaca İlçe Başkanı Hasan Kaya, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı. - MUĞLA