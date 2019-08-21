İYİ Parti'nin kayyum açıklamasına AK Parti'den sert tepki: Tam bir fiyasko

21.08.2019 14:00

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, demokrasi ve millet iradesi ile PKK destekçisi HDP izahatı yapmanın, İYİ Parti'nin içinde bulunduğu aciz durumu gözler önüne serdiğini vurgulayarak, "İYİ Parti bugün itibarıyla CHP ve HDP'nin vagonu haline gelmiştir." dedi. Muş, İYİ Parti tarafından yapılan kayyum eleştirisini de "fiyasko" olarak nitelendirdi.

Mehmet Muş, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarındaki görevlendirmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"3 GÜNDÜR NEDEN SUS-PUS OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

"Her konuda anında ahkam kesen Sayın Meral Akşener'in neden 3 gündür sus-pus olduğu ortaya çıkmıştır." görüşüne yer veren Muş, İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun HDP'li eski belediye başkanlarına sahip çıkan açıklamasını "tam bir fiyasko" olarak nitelendirdi.

"SAFINI HDP'DEN YANA BELİRLEMİŞTİR"

"Terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı apaçık ortada olan HDP'li belediye başkanlarına tek söz söylemeden hükümeti suçlamanın" tam bir fecaat olduğunu savunan Muş, "Öyle anlaşılıyor ki İYİ Parti, safını, PKK'ya destek veren HDP'den yana belirlemiştir." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş

"HDP'Yİ İNCİTMEME ADINA BİR AÇIKLAMA YAPMIŞTIR"

Seçim öncesi HDP ile ortak adayları destekleyerek örtülü ittifak yapan İYİ Parti'nin, açıkça ortağına destek çıktığını savunan Mehmet Muş, şunları kaydetti:

"İYİ Parti, HDP'li belediye başkanlarıyla ilgili hükümetten izah beklediğini ifade etmiştir. Teröre destek verenler apaçık ortadayken neyin izahatı sorulmaktadır? İYİ Parti, PKK'nın şehit ettiği bu kadar vatan evladını görmeyecek kadar kör mü olmuştur? Terörle mücadele için şehitlerimizden daha önemli bir izahat mı vardır? İYİ Parti tabiri caizse karnından konuşarak 'demokrasi' ve 'millet iradesi' kavramlarını kılıf yaparak örtülü ortağı HDP'yi incitmeme adına bir açıklama yapmıştır. Demokrasi ve millet iradesiyle PKK destekçisi HDP izahatı yapmak İYİ Parti'nin içinde bulunduğu aciz durumu gözler önüne sermiştir. Çocuk katillerine destek verenlere, terör destekçilerine iki söz söyleyemeyecek kadar aciz durumda olanların bugüne kadar attığı tüm milliyetçi nutuklar lafügüzaftır."

"TARİH HDP'YE SAHİP ÇIKANLARI UTANÇLA KAYDETMEKTEDİR"

"İYİ Parti bugün itibarıyla CHP ve HDP'nin vagonu haline gelmiştir. Unutulmasın ki tarih, siyasi çıkarları için terör yandaşı HDP'ye sahip çıkanları utançla kaydetmektedir. AK Parti karşıtlığı adına terör yandaşı HDP ile aynı kulvara geçip devlet karşıtı tutum alanları bu millet hiçbir zaman unutmayacaktır. Eminiz ki İYİ Parti'nin içindeki vatanını, milletini, devletini seven, sağduyulu vatandaşlarımız İYİ Parti'nin bu duruşuna karşı net bir tavır ortaya koyacaktır."

İYİ PARTİ NE DEDİ?

İYİ Parti Başkanlık Divanı, İçişleri'nin Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarını görevden uzaklaştırması ve yerlerine kayyum ataması gündemiyle toplandı.Toplantının ardından İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu şunları söyledi:

"İYİ Parti'nin en önemli önceliği Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletidir. Terörle mücadeledeki kararlılığımız, 'hukukun üstünlüğü' ve 'hukuk devleti' ilkelerine olan bağlılığımız kadar kesin ve tavizsizdir. Devletimizin nasıl ve hangi bedeller ödenerek kurulduğunu bilen, Hangi bedelleri ödeyerek milletimizi, devletimizi bir ve beraber ayakta tuttuğumuzun idrakinde olan bir parti olarak; terörden medet uman, öven, seven, metheden, birliğimizi dirliğimizi bozan hiçbir eyleme bu aziz vatanda müsamaha gösterilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Demokrasi ve hukuk, millet iradesinin tecelli etmesinin en önemli aracı ve teminatıdır. Bununla birlikte; seçilmiş olmak, seçilenlere suç işlemek ve hukuka uymamak imtiyazı tanımaz. Teröre ve teröre destek verenlere gerekli ceza verilmeli fakat bu süreçte alınan idari kararlar ve yapılan idari işlemler doğruluk karinesi ile devlete ve hukuka olan itimadı sarsmamalıdır."

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu

"İdarenin bazı eylemleri terör ve teröre destek verenlere gerekli ceza verilmesi şeklinde beyan edilmişse, yapılan idari işlemler doğruluk karinesi ile hukuku sarsmayacak şekilde yapılmalıdır. Eğer bazı belediye başkanları görevden alınmasına sebep olan olaylar son beş ay içinde gerçekleşmişse bunun somut ve hukuki argümanlarla halka açıklamak iktidarın görevidir. İyi hal kağıdı verdiğiniz, seçmen listelerinde ilan ettiğiniz, seçimde propaganda fırsatı tanıdığınız malum adayların, kazananlarına mazbata verip, 4 ay sonra görevden uzaklaştırma iradenizi millete izah etme mesuliyeti bizzat iktidarındır."

Kaynak: AA