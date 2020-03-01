İYİ Parti Birecik İlçe Başkanlığına Müslüm Ayyıldız yeniden seçildi

01.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 01.03.2020 19:12

İYİ Parti Birecik İlçe Başkanı Müslüm Ayyıldız, yapılan kongrede güven tazeledi.

Parti binasında yapılan kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra İdlib'de şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Konuşmalardan sonra tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut ilçe başkanı Müslüm Ayyıldız tekrar seçildi.

Kongreye İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Ali Tutak da katıldı.

Kaynak: AA