İyi karpuz nasıl seçilir? İyi karpuz seçmenin 5 yolu! Sulu, tatlı ve kırmızı karpuzu seçmek istiyorsunuz ama ne yapacağınız bilmiyorsunuz. Size yardımcı olacak ipuçları ile en lezzetli ve olgun karpuzu seçebileceksiniz.

En iyi karpuzu seçmenin garantili yolu kesmece almaktır. Ancak buna müsaade edilmiyorsa birtakım ipuçları ile leziz karpuzları seçebilirsiniz.

1.HAFİF ÇATLAKLAR

Karpuzun üzerinde örümcek ağını andıran hafif çatlaklar olması onun olgun ve lezzetli olduğunu gösterir.

2.SARI ALTLAR

Karpuzun altında yer alan sarılıklar onun kötü olduğunu değil iyi olduğunu gösterir. Sarı alanın geniş olması ise karpuzun daha da iyi olduğunu gösterir.

3. AĞIRLIK

Seçtiğiniz karpuz boyutlarına göre ağır olmalıdır. Çok büyük ya da çok küçük değil orta boyda ve boyutlarına göre ağır yapıda olmalıdır.

4.KARPUZUN YAPISI

Oval ve uzun yapılı erkek karpuz olarak bilinir ve sulu olur. Yuvarlak karpuzlar ise dişi olarak bilinir ve lezzetli olur.

5.SAP KISMI

Karpuzun sapı olgun ve kuru olmalıdır. Yeşil ve tazeyse o karpuz yeterince olgun değil demektir.