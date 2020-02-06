İTÜ Robot Olimpiyatları 16 Nisan'da kapılarını ziyaretçilere açacak

06.02.2020 09:44 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:46

İTÜ Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından düzenlenen ve üç gün sürecek olan

İTÜ Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından 16-17-18 Nisan 2020 tarihlerinde İTÜ Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde on dördüncüsü düzenlenecek olan Türkiye'nin en köklü robot olimpiyatı olan İTÜ Robot Olimpiyatları (İTÜRO), robotik alanında çalışma yapmakta olan öğrencileri, akademisyenleri ve endüstri temsilcilerini düzenlenecek etkinlikler aracılığıyla bir araya getirmeyi hedefleyen ve meydana gelen teknolojik gelişmeler ışığında bu alanda yapılan çalışmaları sorgulamayı planlayan bir oluşumdur.

Etkinlik kapsamında yerli ve yabancı akademisyenler, sanayi katılımcıları ve deneyimli öğrenciler tarafından, robotik ve kontrol bilimi gibi alanlarda seminerler, söyleşiler, paneller ve sergiler düzenlenmektedir. Yarışmalarla eş zamanlı olarak düzenlenen bu etkinlikler, bu alanda çalışmalar yapmakta olan katılımcılara yol göstermekte ve katılımcıların bakış açılarını genişletmektedir. Bunun yanında 10 kategoriden oluşan yarışmalar, son 13 yılda yaklaşık 10.000 katılımcı sayısına ulaşmıştır.

İki Kategoriye toplam 34.000 TL ödül!

İTÜ Robot Olimpiyatları 2020 Otonom İHA' ların yarıştığı Drone Kategorisi'nde ve iki farklı robotun haberleşmesine dayalı Senaryo: Lojistik Kategorisi'nde 1.lere 10.000, ikincilere 5.000, üçüncülere ise 2.000 TL nakit ödül verecek.

Dr. Oktay Arslan Konferansı

A.B.D. uzay araştırma merkezi Nasa Jet İtki Laboratuvarı'nda ve Elon Musk'ın kurduğu elektrikli araba şirketi Tesla'da çalışma geçmişi olan, Georgia Tech gibi prestijli üniversitelerde araştırmacı olarak görev yapmış İTÜ mezunu Dr. Oktay Arslan İTÜRO 2020'de otonom sistemler hakkında sunum yapacaktır.

Serbest Kategori 'de Yenilik

İTÜ Robot Olimpiyatları 2020 ekibi yurt içi ve yurt dışından projelerin kıyasıya yarıştığı Serbest Kategori 'ye bir yenilik getirdi. Instagram (@ituroorg) ve Twitter (@ituroorg) adreslerinden yapılan duyuruya göre 2019 yılında İTÜ Çekirdek 'in dereceye giren projeleri önemli aşamalardan muaf tuttuğu Serbest Kategori 'de 2020 yılında üniversite öğrencilerinin bitirme projeleri de yer alabilecek. Bu sene artması beklenen serbest kategori ödüllerinde, üniversite öğrencilerinin önü açık bitirme projelerinin büyük fayda görebileceği belirtiliyor.

İTÜRO Ormanı

İTÜ Robot Olimpiyatları Ekibi bu sene ülkemizde son yıllarda sayısı artan orman yangınlarına da kayıtsız kalmadı. Instagram ve Twitter adreslerinden yaptıkları duyuruda 2020 yılında İTÜ Robot Olimpiyatları'nın TEMA ile iş birliği içinde olduğunu ve bu girişimle İTÜ'deki ve çeşitli üniversitelerdeki diğer etkinliklere de ilham olmak istediklerini belirttiler. TEMA iş birliği ve etkinlik hakkında daha detaylı bilgi almak için www.ituro.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Bültenler