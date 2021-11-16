İTÜ MTAL'in projesi, Avrupa Birliği'nden hibe almaya değer görüldü

İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İTÜ MTAL) ve 5 ülkeden paydaş kurumların ortaklığında hazırlanan ARELL-AR Enhanced Life And Learning projesi, Avrupa Birliği'nden hibe almaya hak kazandı.

Liseden yapılan açıklamaya göre, 2021 Erasmus+ Çağrı Dönemi'nde 'Artırılmış Gerçeklik' temalı ARELL-AR Enhanced Life And Learning projesi, Avrupa Birliği tarafından hibeye değer görüldü.

Fonu Avrupa Birliği tarafından karşılanacak projenin ortakları arasında Türkiye, İtalya, Slovenya, Makedonya ve Hollanda yer alıyor.

Ana teması "artırılmış gerçeklik" olan projenin 2 yıl süreli olup 5 ülkeden toplam 60 öğrenci ve 30 öğretmenin çalışması planlanıyor.

Projede her ülkeden 1 öğrenci takımlara eklenerek 5 ülkeden gelen öğrencilerle karma artırılmış gerçeklik takımları oluşturulacak.

Proje süresince elde edilen ürünler proje web sitesinde ücretsiz olarak kullanıma sunulacak.

AA / Hikmet Faruk Başer - Son Dakika Haberleri

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