İTÜ'LÜ HALİT AYAR CİNAYETİNDE 2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET-1
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İTÜ'LÜ HALİT AYAR CİNAYETİNDE 2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET-1

İSTİKLAL Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesi davasında her iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

04.09.2020 15:42 | Son Güncelleme: 04.09.2020 15:47

İSTİKLAL Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesi davasında her iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Karar sonrası Halit Ayar'ın annesi gözyaşlarına hakim olamadı.

Davada, geçtiğimiz celse mütalaasını veren savcı, Halit Ayar'ı defalarca bıçaklayan sanık Emra Yaşar için "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talep ederken, maktül henüz sağken tekmeleyen sanık Erhan Kurdal hakkında yağma kastıyla öldürmeye katıldığı gerekçesiyle "Nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istemişti.

İTÜ'LÜ HALİT AYAR CİNAYETİNDE 2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET-1

Kaynak: DHA

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