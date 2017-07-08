İTÜ'de Mezuniyet Coşkusu

İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ), 2016-2017 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.



İTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İTÜ Stadyumu'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, öğrencilerin başarısında aileler ve öğretim üyelerinin katkısına işaret etti.



Türkiye'nin ilk teknik üniversitesi olarak köklü bir ekole sahip olduklarına değinen Karaca, "Türkiye'nin inşasında İTÜ'lüler önemli görevler üstleniyor. Üstlenmeye de devam edecek." ifadesini kullandı.



Mezunlar adına konuşmayı ise 1987 İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik yaptı.



Konuşmasında öğrencilere tavsiyelerde bulunan Bilecik, insanın hayalleriyle var olduğunu ve aklıyla hayallerini yönlendirdiğini belirtti. Mezun öğrencilerin hayatlarının en önemli virajlarından birini dönmeye hazırlandığına değinen Bilecik, şunları kaydetti:



"Gerçek hayat dediğimiz, iş dünyasında yerinizi almaya başlayacaksınız. Yaşamınızın bu yeni evresinde kendinize güvenin ve hiçbir şeyden korkmayın. Zira sizler, bu yeni döneme çok güçlü bir donanımla giriyorsunuz. İTÜ diplomanız, sizlere meslek hayatınızda elbette önemli avantajlar sağlayacak. İTÜ'nün özgürlükçü, paylaşımcı, toplumla ve iş dünyası ile iç içe geleneği ve duruşunun sizlere bu süreçte kazandırdığı değerli niteliklerinizi unutmayın. İTÜ'nün 100 bini aşkın mezun network'ü iş yaşamınızdaki en büyük güvencelerinizden biri olacak. Siz de zaman zaman benim gibi, yaşamınıza şöyle bir dönüp bakacaksınız. Geride bıraktığınız birçok durağı, geçtiğiniz dönemeçleri düşüneceksiniz. Belki 'Keşke bazı tercihleri farklı yapsaydım.' diye düşündüğünüz zamanlar olacak. Ancak şundan eminim, hepiniz benim gibi, 'Bir daha dünyaya gelsem yine İTÜ'yü tercih ederim' diyeceksiniz."



En yüksek dereceyi iki öğrenci paylaştı



İTÜ'de bu yıl 4,00 üzerinden 3,96 not ortalamasıyla en yüksek dereceyi iki öğrenci paylaştı. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden Utku Emre Ali ve Mimarlık Bölümünden Tayfun Saman, okulu dereceyle bitirmenin mutluluğunu yaşadı.



Mimarlık Bölümünden Tayfun Sağlam, öğrenim sürecinde kendilerine yol gösteren öğretmenlerine teşekkür ederken, İTÜ'yü dünyanın en saygın kurumlarından biri haline getirmek için mezunlar olarak üzerlerine düşen görevi üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı.



Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden Utku Emre ise bu zorlu süreçte ailesinin, öğretmenlerinin kendisini hiç yalnız bırakmadığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Emre, başarılı olmanın yolunun, düzenli çalışmaktan geçtiğini ifade etti.



Tribündeki ailelerini selamlayarak mezuniyet yemini eden öğrenciler, hep birlikte havaya kep attı.