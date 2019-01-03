İttifak Hakkındaki Sözleri Nedeniyle Disipline Sevk Edilen MHP'li Vekil Geri Adım Atmadı: MHP Avantajlı, AK Parti Dezavantajlı

Cumhur İttifakı'na uygun davranışlar sergilemediği için disipline sevk edilen MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, konuya ilişkin yaptığı açıklamada disipline sevk edilecek bir şey söylemediğini savunarak yerel seçimlerde MHP'nin avantajlı, AK Parti'nin dezavantajlı olduğunu söyledi.

AK PARTİLİ BAŞKAN DA GÖREVDEN ALINDI

İki parti arasında yapılan karşılıklı açıklamaların ardından MHP, Samsun İl Başkanı Taner Tekin'i görevden alırken, Samsun Milletvekili Erhan Usta'da disipline sevk edildi. MHP'nin bu hamlesinin ardından AK Parti'den yapılan açıklamada da AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman'ın açığa alındığı bildirildi.

"HAREKETİ, KİMSEYE EZDİRECEK DEĞİLİZ"

Partinin aldığı kararın ardından disipline sevk edilecek bir şey söylemediğini savunan Erhan Usta, Twitter hesabından ikinci bir açıklamada bulundu. Partisinin Samsun'daki oy grafiğini ve AK Parti İl Başkanı'nın tartışmaları başlatan açıklamalarını paylaşan Usta, "Kimse MHP'yi aşağılayacak, MHP ile dalga geçecek kudrette değildir! Milliyetçi-Ülkücü Hareketi, kimseye ezdirecek değiliz!" ifadelerini kullandı.

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta

Usta'nın açıklamaları şöyle:

SEÇİM SONUÇLARINI YAYIMLADI

"2002, 2007, 2011 yılları genel seçim sonuçlarına göre, MHP'nin Samsun'da almış olduğu oy oranı, Türkiye genelinin altındayken; Haziran 2015 ve Kasım 2015 Seçimlerin sırasıyla 1,6 ve 0,6 puan; 24 Haziran 2018 seçimlerinde ise 5,1 puan Türkiye genelinin üstünde gerçekleşmiştir. 2009 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen yerel seçim sonuçlarına göre, MHP'nin Samsun'da almış olduğu oy oranı, büyükşehirde Türkiye Genelinin yaklaşık 8 puan üstünde, ilçelerdeyse Türkiye Genelinin yaklaşık 13 puan üstünde gerçekleşmiştir."

Genel Seçim Sonuçları

Yerel Seçim Sonuçları

"MHP AVANTAJLI, AK PARTİ DEZAVANTAJLI"

"Ekonominin gidişatı da seçim sonuçları üzerinde çok etkilidir. 2009 kriz yılında bile 87,4 olan Ekonomik Güven Endeksinin 2018 yılı Aralık ayında 75,2'e düştüğü, ekonominin kötüleştiği düşünülürse, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, MHP avantajlı, AK Parti dezavantajlıdır. 24 Haziran 2018 sonuçları ve sıkıntılı ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda, Samsun'da MHP, Üç Hilal altında bu seçimlere girse, tarihi başarı yakalayacaktır! Demek ki bunlar, görülmemekte ve bilmemektedir! MHP'ye olan bu teveccüh neden aşağılanmakta ve alaycı bir şekilde davranılmaktadır! Samsun'da ittifakı zedeleyen "Buna, ancak gülerim…" diyen AK Parti İl Başkanı değil midir? Samsun'da ittifakı dinamitleyen, "AK Parti olarak, ittifaka ihtiyacı olan bir il değiliz" diyen değil midir?"

"Kimse MHP'yi aşağılayacak, MHP ile dalga geçecek kudrette değildir! Milliyetçi-Ülkücü Hareketi, kimseye ezdirecek değiliz! Samsun'da Milliyetçi-Ülkücü Hareketin hakkını savundum! Kesilir belki, ama çekmeye gelmez boynum!"