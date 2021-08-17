İtikaf ne demek? İtikaf anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İtikaf, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, İtikaf ne demek? İtikaf anlamı ne? İşte, İtikaf kelimesin anlamı!