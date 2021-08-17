İtikaf ne demek? İtikaf anlamı ne?
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İtikaf ne demek? İtikaf anlamı ne?

İtikaf ne demek? İtikaf anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İtikaf, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, İtikaf ne demek? İtikaf anlamı ne? İşte, İtikaf kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İtikaf kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Peki, İtikaf anlamı ne? İtikaf ne demek?

İTİKAF NE DEMEK?

İtikâf:

(i:tikâ:fı), Arapça i?tikaf

1. isim, eskimiş Bir kenara çekilme, ortalıkta görünmeme.

2. isim, eskimiş, din bilgisi Ramazan ayının son on gününde Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak üzere dünya işlerinden ilgiyi kesip camiye kapanarak ibadet etme.

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